EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
Politika

Publikohet raporti i PE, eurodeputetët vlerësojnë progresin e Shqipërisë në negociatat me BE-në

· 2 min lexim

Eurodeputetët në Komisionin për Punët e Jashtme të Parlamentit Evropian kanë vlerësuar përkushtimin e Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar progresin e arritur në bisedimet e pranimit dhe nevojën për zbatimin e plotë të reformave të miratuara.

Në një raport të miratuar me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime, eurodeputetët përshëndesin angazhimin e Shqipërisë ndaj integrimit europian dhe ritmin e shpejtë të reformave vitet e fundit, duke kërkuar që legjislacioni i miratuar të zbatohet në praktikë.

Megjithatë, në raport theksohet se vendi ende përballet me sfida të rëndësishme, si polarizimi politik, forcimi i shtetit të së drejtës dhe konsolidimi i luftës kundër korrupsionit.

Duke marrë parasysh ambicien e Shqipërisë për të përmbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027, eurodeputetët paralajmërojnë se cilësia e reformave do të jetë përcaktuese për afatin e anëtarësimit.

Në pjesën që lidhet me sundimin e ligjit, raporti vëren se gjyqësori vijon të përballet me presione dhe kërcënime politike, të cilat mund të cenojnë pavarësinë e tij. Po ashtu, korrupsioni mbetet ende një shqetësim serioz, ku kërkohet forcim i hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve për rastet e nivelit të lartë.

Raporti ndalet edhe te krimi i organizuar, duke kërkuar luftë më efektive ndaj pastrimit të parave dhe rrjeteve të trafikut të drogës.

Sa i përket medias dhe administratës publike, eurodeputetët kërkojnë mbrojtje më të fortë të lirisë së shprehjes, si dhe reforma që garantojnë meritokraci dhe depolitizim të shërbimit civil.

Ndërkohë, përshëndetet edhe përputhja e plotë e Shqipërisë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-së, si dhe roli i saj në stabilitetin rajonal.

Raportuesi Andreas Schieder (S&D, Austri) u shpreh se Shqipëria është një nga vendet pararojë të procesit të zgjerimit, duke vlerësuar se objektivi për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027 është një perspektivë realiste, por duke theksuar gjithashtu rëndësinë e dimensionit social të integrimit dhe mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve.

