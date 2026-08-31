Rama ndan videon nga Gjirokastra: Një nga destinacionet më të vizituara të Shqipërisë
Kryeministri Edi Rama publikuar pamje nga Gjirokastra, duke vënë në fokus transformimin e qytetit të gurtë dhe zhvillimin e tij si një prej destinacioneve turistike më të vizituara në Shqipëri.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, thekson ndryshimin e qytetit ndër vite dhe rikthimin në vëmendje të vlerave të tij historike e turistike.
“Mirëmëngjes dhe me Gjirokastrën, që e gjetëm me shumë nga bukuritë e saj të fshehura pas harresës dhe që sot, e transformuar, flet vetë, gur pas guri dhe rrugicë pas rrugice, si një nga destinacionet më të bukura e më të vizituara të Shqipërisë, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan kryeministri Edi Rama.
Gjirokastra, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, është kthyer vitet e fundit në një prej pikave kryesore të turizmit kulturor në vend, duke tërhequr vizitorë vendas dhe të huaj.
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