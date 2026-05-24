☁️
Tiranë 28°C · Vranët 24 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
₿ CRYPTO
BTC $77,278 ▲ +3.27% ETH $2,126 ▲ +4.6% XRP $1.3690 ▲ +3.27% SOL $86.4700 ▲ +4.95%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
24 May 2026
Breaking
I vuri zjarrin tregut të fruta perimeve në Lushnje, arrestohet 48-vjeçari Zjarr në punishten e skafeve në Durrës, humb jetën nga asfiksia emigranti nga Bangladeshi I vuri pistoletën në kokë 17-vjeçarit pas konsumimit të alkoolit, detaje nga plagosja te Casa Italia Sulmi rus në kompleksin ku banonte në Kiev, ambasadori Filo: Ishte shumë i fuqishëm dhe i frikshëm! U përdorën raketa të Rama sulmon opozitën për negociatat: La kokrrën e namit me urrejtje dhe molotov, Shqipëria fitoi
Menu
Politika

Rama sulmon opozitën për negociatat: La kokrrën e namit me urrejtje dhe molotov, Shqipëria fitoi

· 3 min lexim
kokrrën e namit

Të martën e 26 majit BE pritet të nisë mbylljen e negociatave të anëtarësimit. Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Europian vjen disa muaj pas hapjes së të gjithë kapitujve, ndërsa për fazën tjetër vendet anëtare morën kohë të gjatë për t’u bindur, duke përforcuar kërkesat e tyre nga garancitë për zgjedhje të lira, dialogu politik për reformat e deri tek drejtësia efektive dhe e papenguar nga politika.

Por në shënimet e tij të javës kryeministri shfrytëzoi rastin për të bënte ironi me opozitën, duke e cilësuar miratimin e IBAR-it humbje të demokratëve.

“Thanë se rruga europiane ishte e bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në funde ndëshkuar, thanë se qeveria jonë ishte krejt e izoluar. U gënjyen, u gënjyen, se gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe e mbrapshtë dhe, në fund, në fund, humbën me turp dhe Shqipëria fitoi përsëri me mund, me dinjitet dhe me krenari”, deklaroi kreu i qeverisë.

Rama akuzoi gjithashtu opozitën se bëri gjithçka që të dëmtonte imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare përmes protestave të dhunshme dhe deklaratave kundër procesit të integrimit europian.

“Ndërkohë që “molotovarët” e Tiranës u lëshuan të dëshpëruar në një ofensivë të pashoqe energjie negative, u lëshuan rrugëve për ta djegur medoemos Shqipërinë në sytë e botës, gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flakë apo të molotovëve e flakadanëve që hidheshin nëpër Tiranë bënin xhiro në median e botës, për ta zhgarravitur Shqipërinë në sytë e partnerëve tanë, kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrrën e namit si asnjë opozitë tjetër në historinë e integrimeve europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Europian apo synojnë të bashkohen me të”.

Një tjetër zhvillim pozitiv nga Brukseli, sipas kryeministrit, është edhe disbursimi i 49 milionë eurove të tjera në kuadër të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor. Me këtë fond, mbështetja totale për Shqipërinë arrin në 212 milionë euro, duke e renditur vendin si përfituesin më të madh në rajon nga ky program.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë