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Sporti

Rekordi i ri i Yamal çmend Barçën, kalon Mbappé, Haaland e Messi-n

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Lamine Yamal është i etur për të rishkruar një kapitull tjetër në historinë e Barcelonës. Në natën e fitores 5-2 ndaj Rayo Vallecanos, ylli i katalanasve shënoi dy gola dhe arriti një moment historik sensacional: vetëm 19 vjeç e 49 ditë, ai tejkaloi 50 gola për Barçën, lojtari i parë që e arrin këtë në pesë ligat kryesore të Evropës.

Ky rekord e vendos atë përpara Kylian Mbappé dhe Erling Haaland. Dhe ka një fakt që e bën këtë arritje edhe më të jashtëzakonshme: as Messi nuk e kishte arritur këtë moment historik kaq herët në karrierën e tij me Barcelonën.

Mbappé arriti këtë moment në moshën 19 vjeç e 241 ditë, ndërsa Haaland duhej të priste deri në 20 vjeç e 196 ditë.

Krahasimi më i habitshëm, në mënyrë të pashmangshme, është me Lionel Messin. Sepse as legjenda argjentinase nuk arriti të kalonte 50 gola për Barcelonën në një moshë kaq të re. Sipas të dhënave të raportuara nga RAC1, para Yamal, rekordi i klubit i përkiste Josep Escolà-s, i cili e arriti në moshën 20 vjeç. Messi, nga ana tjetër, e arriti atë në moshën 21 vjeç.

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