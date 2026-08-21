Renditja e ace-ve të çdo skuadre të MLB për sezonin 2026
Çdo skuadër e Major League Baseball ka një ace në rotacionin e saj, por niveli mes tyre ndryshon shumë. Për këtë vlerësim, “ace” nuk përcaktohet si startuesi i Ditës së Hapur, si lojtar me pagesën më të lartë apo si ai me karrierën më madhështore, por si piloja më i besueshëm që skuadra mund ta dërgonte nesër në një ndeshje vendimtare. Ka raste ku zgjedhja është e qartë—për shembull Jacob Misiorowski te Milwaukee ose Dylan Cease te Toronto—dhe raste të tjera ku emra të ndryshëm mund të kundërshtojnë për titullin, si te Baltimore, Seattle dhe St. Louis. Të gjitha statistikat e përdorura në renditje janë të përditësuara deri në fillimin e lojës më 19 gusht.
Sipas Bleacher Report.
Në fundin e listës së aces-ve u vendosën emra si Tomoyuki Sugano, Shota Imanaga dhe J.T. Ginn. Sugano, pavarësisht 12 fitoreve dhe një ERA rreth 4.70 në 118.2 innings, shfaq një xERA më të lartë dhe një shkallë relativisht të ulët të strikeout-ave; Imanaga është shënuesi më i qëndrueshëm i Chicago Cubs këtë sezon dhe ka qëndruar i shëndetshëm, ndërsa Ginn ka dhënë disa paraqitje premtuese për Oakland, përfshirë një afrim të një no-hitter-i më herët në sezon.
Në mes të renditjes duken emra si Michael Wacha, Michael King, Cade Cavalli dhe Eduardo Rodriguez, të cilët kanë dhënë kontribute të rëndësishme për skuadrat e tyre. Wacha ka numër të spikatur të starts of quality për Royals, King ka qenë baza e Padres si startuesi kryesor, dhe Cavalli ka dalë si një nga rrallët pozitive në rotacionin e Nationals pas rikuperimit nga Tommy John. Eduardo Rodriguez, me performancë All-Star për herë të parë, ka një sezon që po ndikon në mundësitë e Diamondbacks për një vend në postseason.
Në majë të shkallës duken emra që kanë spikatur gjatë gjithë sezonit: Logan Gilbert, Sandy Alcantara, Parker Messick dhe Paul Skenes mes të tjerëve. Skenes ka ndër numrat më të lartë të strikeout-ave dhe një FIP të fortë, edhe pse ka pësuar rënie në dominimin e tij gjatë disa muajve të fundit; Alcantara vazhdon të udhëheqë me innings dhe starts of quality; ndërsa trofetë e të rinjve si Troy Melton kanë shfaqur ERA tejet të ulëta në një mostër më të kufizuar innings. Emra legjendarë si Jacob deGrom mbeten të rëndësishëm për ekipet e tyre për shkak të ndikimit të përvojës dhe mjetesh teknike, pavarësisht variacioneve statistike.
Renditja reflekton kombinimin e minutazhit, qëndrueshmërisë dhe numrave periferikë që ndikojnë në vlerësimin e një starteri si “ace” për sezonin 2026; analizën e plotë dhe renditjen sipas ekipesh e gjeni në artikullin origjinal të Bleacher Report.
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