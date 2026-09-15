Rrëfim i papritur nga Tom Cruise: “Më besoni, thashethemet janë të vërteta”
Thashethemet për Tom Cruise duket se janë të vërteta. Aktori i famshëm ka pranuar hapur se është një person që kërkon shumë nga njerëzit me të cilët punon.
Në një intervistë për revistën GQ, ku shfaqet edhe në kopertinën e numrit të tetorit, Cruise foli për mënyrën se si i qaset punës dhe për reputacionin që ka krijuar ndër vite.
“Edhe kur isha fëmijë, më thoshin: ‘Hajde, Tom. Je shumë intensiv.’ Dhe unë mendoja: ‘Nuk di çfarë t’ju them. Jam intensiv’”, rrëfeu 64-vjeçari.
Aktori i “Mission: Impossible” nuk e mohon se punon fort dhe se ka pritshmëri të larta ndaj bashkëpunëtorëve të tij.
“Punoj shumë dhe njerëzit që punojnë me mua e dinë këtë. Pres shumë prej tyre dhe jam i drejtpërdrejtë për këtë. Është si të thuash: ‘Thashethemet janë të vërteta. A e dëshironi këtë?’”, u shpreh ai.
Megjithatë, Cruise theksoi se kjo anë e karakterit të tij lidhet edhe me ndjenjën e madhe të përgjegjësisë që ka ndaj njerëzve në një produksion.
“U them: ‘Më besoni, do të jem këtu para jush. Çfarë eksperience dëshironi të keni?’ Jam shumë i hapur. Nuk është sikur nuk kemi një plan. Kemi skenarë, kemi plane, i ndjekim të gjitha. Por ndiej gjithashtu një nivel përgjegjësie për të gjithë”, tha aktori.
Cruise, i njohur për faktin se realizon vetë shumë prej skenave të rrezikshme në filmat e tij, tha se intensiteti i tij buron mbi të gjitha nga pasioni për kinemanë.
“Bërja e filmave nuk është ajo që bëj. Është ajo që jam”, deklaroi ai.
Aktori shtoi se kur interesohet për diçka, dëshiron ta studiojë dhe ta kuptojë deri në detaje.
“Kur më intereson diçka, dua ta mësoj. Dua ta kuptoj. Dhe dëshiron të kalosh përmes konfuzionit dhe të ndërtosh atë aftësi”, tha Cruise.
Edhe kur nuk është duke xhiruar, aktori nuk duket se e njeh shumë konceptin e pushimit.
“Jam gjithmonë duke studiuar diçka. Gjithmonë duke mësuar diçka. Filmat nuk fillojnë vetëm kur nis xhirimi dhe je në shesh. Ndonjëherë ka vite përgatitjeje”, shpjegoi ai.
Një nga projektet e tij të ardhshme është filmi “Digger”, një komedi e zezë satirike me regji të Alejandro González Iñárritu. Cruise do të interpretojë një miliarder të quajtur Digger Rockwell, i cili përpiqet të shpëtojë botën nga një katastrofë ekologjike.
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