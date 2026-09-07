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Shuhet zjarri në kufirin Maqedoni – Kosovë që e ndoti Shkupin për disa ditë

· 2 min lexim

“Dje ishte një nga ditët më të vështira të këtij sezoni zjarresh, me më shumë se 40 zjarre gjatë ditës, nga të cilat mbi 30 janë shuar, dhe katër janë aktualisht aktivë”, informoi drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angellov.

Zjarri në kufirin Maqedoni-Kosovë, i cili ishte aktiv për disa ditë, është shuar plotësisht. Sipas Angelov, aktualisht nuk ka djegie në të dyja anët e kufirit dhe zjarri nuk do të shkaktojë më ndotje në Shkup.

“Zjarri pranë Miletinës u riaktivizua gjatë natës, por zjarrfikësit arritën ta vinin nën kontroll të plotë në orët e para të mëngjesit. Ekziston mundësia që të riaktivizohet për shkak të temperaturave të larta”.

“Zjarri në Nagoriçan të Vjetër, i cili mbuloi një sipërfaqe të madhe, u shua plotësisht në orët e para të mëngjesit. Zjarri më kompleks sot është zjarri pranë Ramno në Malin e Zi të Shkupit. Një helikopter policie po mbështet zjarrfikësit në shuarjen e zjarrit, janë aktivizuar disa ekipe nga “Pyjet Kombëtare”, dhe janë angazhuar edhe 30 anëtarë të Ushtrisë”.

“Zjarri pranë Belicës, Makedonski Brod, është gjithashtu aktiv, ku zjarrfikësit nga Makedonski Brod janë në terren. Zjarri është në terren të vështirë për t’u aksesuar, dhe në vende të caktuara në terren të paarritshëm”, tha Angellov.

Angelov paralajmëroi se priten ndryshime gjatë ditës për shkak të temperaturave të larta dhe u bëri thirrje qytetarëve të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm./Telegrafi/

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