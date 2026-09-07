☀️
Tiranë 31°C · Kthjellët 07 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0%
ARI 4,477 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $78,731 ▼ -1.21% ETH $2,468 ▼ -0.5% XRP $1.3806 ▼ -2.09% SOL $103.3500 ▼ -2.45%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
07 Sep 2026
Breaking
​Kurti ritakon, pas 20 vjetëve, ambasadoren suedeze e cila gjithmonë kishte dashur të shërbejë në Kosovë Vatra për Bekim Sejdiun: Figurë me integritet që mund t’i shërbejë stabilitetit të Kosovës Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Bordi i Paqes reagon për përfshirjen e Kosovës në ISF Luftë me flakët edhe në Lezhë, kritike situata në Ungrej, zjarri rrezikon varrezat dhe kishën e fshatit! “Zgjerimi, investimi më i madh në BE”- Antonio Costa: Integrimi i Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, sukses i garantu
Menu
Kosova

Vatra për Bekim Sejdiun: Figurë me integritet që mund t’i shërbejë stabilitetit të Kosovës

· 2 min lexim

Federata Panshqiptare e Amerikës “Vatra” u ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të marrin përgjegjësinë kushtetuese dhe politike dhe të votojnë për zgjedhjen e presidentit të Republikës.

Në reagimin e saj, Vatra ka theksuar se Kosova nuk duhet të humbasë më kohë në përplasje politike dhe procese të përsëritura zgjedhore, duke vlerësuar se prioritet duhet të jetë forcimi i institucioneve dhe ruajtja e stabilitetit demokratik.

Federata ka shprehur mbështetje për kandidaturën e Bekim Sejdiut, duke e cilësuar atë si figurë me integritet dhe përvojë.

“Personaliteti i Bekim Sejdiut i bën nder institucioneve të Republikës së Kosovës. Ai përfaqëson një figurë me integritet të lartë dhe me përvojë, që mund t’i shërbejë forcimit të institucioneve të shtetit të Kosovës, stabilitetit të brendshëm dhe forcimit të imazhit ndërkombëtar”, thuhet në reagim.

Sipas Vatrës, deputetët duhet ta vendosin interesin e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve mbi interesat partiake dhe kalkulimet politike.

Tutje, thuhet se çdo vonesë në zgjedhjen e presidentit dëmton besimin e qytetarëve dhe dobëson pozitën e Kosovës në një kohë kur vendi ka nevojë për stabilitet, unitet dhe përfaqësim të fuqishëm institucional.

“Votoni Presidentin e Republikës dhe vendosni interesin e Kosovës mbi çdo interes tjetër politik”, thuhet në fund të thirrjes së Vatrës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu