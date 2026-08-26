Simone Ashley shfaqet në Notting Hill me fustan të verdhë dhe një të dashur të ri
Simone Ashley, e njohur për kostumet e saj në Bridgerton dhe për paraqitjet e stilit në The Devil Wears Prada 2, në jetën e përditshme preferon veshje më të thjeshta, por po aq elegante.
Sipas Harper’s Bazaar, aktorja u pa të martën pasdite në lagjen Notting Hill të Londrës me një minifustan ngjyrë të verdhë krem dhe një shall të printuar me pika. Fustani kishte një qafë të hapur në stil halter dhe material të ngushtë që theksonte konturet, duke i dhënë një notë sportive; kur u kombinuar me shaminë, pamja mori një ton më piknikor dhe të përshtatshëm për një ditë në det. Ashley plotësoi veshjen me atlete Puma Speedcat në ngjyrë kafe të zbehtë dhe mbante në sup një çantë të bardhë prej lëkure nga Prada. Ajo ishte në krah të Jay Jammal, një senior account executive në Soho Communications; të dy u panë duke ecur dorë për dore dhe duke qeshur. Për pjesën e tij, Jammal kishte veshur një tëshirt blu të errët dhe një kapele bejsbolli të njëjtë, xhinse me larje të hapur dhe këpucë clog prej suede.
Më parë, Ashley ishte e lidhur me avokatin që më pas u bë CEO, Constantin ‘Tino’ Klein, nga 2022 deri në 2025. Ajo konfirmoi ndarjen gjatë një pjesëmarrjeje në programin Woman’s Hour të BBC-së në shkurt 2025, ndërsa promovonte filmin Picture This, dhe tha se që nga janari kishte nisur periudhën e saj si beqare.
Siç shkruan Harper’s Bazaar, zgjedhja e një stili të thjeshtë dhe shoqëria me Jammal tregojnë se Ashley duket se po nis një kapitull të ri, më të lehtë dhe më të relaksuar në jetën personale.
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