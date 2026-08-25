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25 Aug 2026
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Moda

Yjet nderojnë Dolly Parton pas ndarjes së saj në moshën 80-vjeçare

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Këngëtarja dhe kompozitorja e njohur Dolly Parton u nda nga jeta këtë javë në moshën 80 vjeçare, pas disa muajsh problemesh shëndetësore. Lajmin e bëri publik një video e postuar në llogarinë e saj personale në Instagram nga drejtësi i saj Brian Seaver, i cili në klip thotë se ky njoftim ishte diçka që Dolly i kishte kërkuar vite më parë. Seaver, që kishte shërbyer si shef i sigurisë për më shumë se dy dekada — një rol që më parë e mbante edhe babai i tij — shprehu se peshën e humbjes e ndjeu plotësisht vetëm tani.

Sipas Harper’s Bazaar, reagimet nga kolegët dhe të famshëm të industrisë së argëtimit ishin të menjëhershme dhe të shumta. Shumë prej tyre publikuan mesazhe dhe dedikime, duke përmendur kontributin e saj si autore e këngëve të njohura si “I Will Always Love You”, “Jolene”, “Coat of Many Colors”, “9 to 5” dhe “Old Flames (Can’t Hold a Candle to You)”. Aktorja Leslie Mann shprehu mirënjohjen dhe dashurinë e saj, ndërsa Julianne Hough theksoi se do ta mbajnë gjithmonë në zemra. Kacey Musgraves shkroi se bota tani ndihet më pak shkëlqyese dhe u shpreh e gëzuar që Parton është sërish pranë bashkëshortit të saj, Carl Dean. Pedro Pascal publikoi një portret të zi e të bardhë dhe e përshkroi si të papërsëritshme.

Gjithashtu, shumë artistë dhe dizajnerë ndanë homazhe të veçanta për të — mes emrave që shfaqën respektin e tyre ishin Reba McEntire, Dionne Warwick, Kristin Chenoweth, Kelly Klein, Donatella Versace, Jack White, Sarah Jessica Parker, Andy Cohen, Keke Palmer, Michael Kors dhe dueti fotografik Inez dhe Vinoodh. Përmes postimeve të ndryshme u shfaq vlerësimi për trashëgiminë e saj artistike dhe ndikimin që pati në muzikën country dhe kulturën pop.

Harper’s Bazaar publikoi një përmbledhje të këtyre homazheve dhe reagimeve, duke dokumentuar mënyrën se si komuniteti i artit po nderon jetën dhe karrierën e Dolly Parton.

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