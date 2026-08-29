Taranto 2026: Qitje me pistoletë me ajër, Konini mbyll garën në vendin e 25-të
Manjola Konini ka qenë sportistja e radhës kuqezi, e cila ka përfaqësuar Shqipërinë në Lojrat Mesdhetare, të cilat po zhvillohen në Taranto.
Qitësja shqiptare ka mbyllur në vendin e 25-të garën e saj në disiplinën e pistoletës me ajër në distancën e dhjetë metrave ku në provën e saj, të transmetuar në rrjetin e Radio Televizonit Shqiptar, ka arritur që të grumbullojë 547.0 pikë.
51-vjeçarja nuk mundi që të kualifikohet për në finalen e disiplinës së qitjes pasi për medalje do të garojnë vetëm tetë qitëset më të mira të këtij raundi kualifikues. A.V.
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