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Sporti

Tension në fushë mes Lautaro Martinez dhe gjyqtarit Marinelli: Qetësohu pak, me ty nuk mund të flasësh

· 2 min lexim

Tension mes Lautaro Martinez dhe gjyqtarit Livio Marinelli gjatë fitores 4-1 të Interit ndaj Monzës. E gjitha buroi nga një paralajmërim për Bastonin nga gjyqtari, i cili kishte qenë i qartë me dy kapitenët në tunel: “Mund të flasim, sigurisht. Nëse këto kushte nuk plotësohen, duhet ta ndërpres komunikimin edhe me ju. Pjesa tjetër e ekipit nuk duhet të vijë. Nëse gjej tre ose katër lojtarë që vijnë drejt meje, duhet të ndërmarr veprime”.

Pastaj, në pjesën e parë, ndodhi incidenti kyç, me Bastonin që ngacmoi Pizzignacco-n (pa e prekur) gjatë një goditjeje nga këndi. Marinelli i thirri qendërmbrojtësin, i cili nga ana tjetër u përgjigj me ironi: “A është kjo një ligë tjetër?” Toni i gjyqtarit nuk bindi Lautaro-n, i cili ndërhyri: “Qetësohu pak”.

Reagimi i menjëhershëm i gjyqtarit ishte: “Mendo të luash”. Por nuk mbaroi me kaq, sepse në pjesën e parë, sulmuesi zikaltër u kthye në skenë: “Çfarë po ndodh? Po pyes vetëm pse. Nuk mund të flas me ty, më ke folur keq që nga fillimi”.

Imazhet, të publikuara nga DAZN në formatin ‘BordoCam’, po ngjallin diskutime në mediat sociale. Shumë po nxjerrin në pah mungesën e veprimit të Marinellit kundër Lautaro-s, por disa po nxjerrin në pah edhe komentet e fundit të Orsato-s: “Në fushë, bashkëpunimi gjyqtar-kapiten duhet të jetë i standardit më të lartë”. Nuk ndodhi në San Siro, por ka kohë për të bërë më mirë.

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