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Bota

Trump njofton pastrimin e Ngushticës së Hormuzit nga minat, paralajmëron Iranin: Mos guxoni të vendosni të reja

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Heqja e të gjithave minave të vendosura në ujërat ndërkombëtare të Ngushticës së Hormuzit u njoftua nga Donald Trump, duke cituar informacionin që mori nga Marina Amerikane.

Në postimin e tij, Trump tha se Irani është informuar se çdo anije ose mjet lundrues që përpiqet të vendosë mina të reja në zonë do të shkatërrohet “menjëherë”.

“Sapo jam informuar nga Marina e Shteteve të Bashkuara se të gjitha minat janë hequr nga ujërat ndërkombëtare të Ngushticës së Hormuzit”, shkroi presidenti amerikan.

Në të njëjtën kohë, ai tha se SHBA-të po monitorojnë të gjithë zonën e Ngushticës përmes Forcës Hapësinore.

Trump shtoi se Mali Pickaxe është gjithashtu nën mbikëqyrjen e SHBA-së, si dhe tre objektet e tjera bërthamore, të cilat ai i përshkroi si “tashmë të shkatërruara”.

“Përmes Forcës Hapësinore, ne po monitorojmë çdo centimetër katror të Ngushticës, si dhe Malin Pickaxe dhe tre objektet e tjera bërthamore që tashmë janë shkatërruar”, tha ai.

Presidenti amerikan përfundoi duke theksuar se një politikë “tolerancë zero” është në fuqi të plotë kundër çdo vendosjeje të re minash në zonë.

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