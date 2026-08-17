Vanessa Hudgens nderon Jonas Brothers gjatë ceremonisë Disney Legends në Anaheim
Vanessa Hudgens prezantoi Jonas Brothers dhe iu drejtua publikut gjatë ceremonisë së Disney Legends të vitit 2026 në Anaheim, Kaliforni, ku trioja mori një nga nderimet kryesore të ngjarjes.
Siç raporton Harper’s Bazaar, për këtë rast Hudgens zgjodhi një fustan maxi ngjyrë mustardë të Bottega Veneta, të bërë nga një material i ngjashëm me xhersi që i përshtatej trupit. Dizajni pa rripa dhe me qafë tip varkë ishte zbukuruar me brosha të vegjël të artë në formë loti, të vendosur përgjatë ijeve dhe në shpatullën e alternuar, që krijonin plisime dhe mbledhje dekorative. Ajo e plotësoi veshjen me sandale kafe dhe bizhuteri të artë që përputheshin me detajet e fustanit.
Vëllezërit Jonas u shfaqën të koordinuar me dukje me rrathë të hollë pinstripe: Joe dhe Nick në kostume gri me nuanca kontrastuese, ndërsa Kevin mbajti një pamje më biznesore-elegante pa xhaketë. Duke iu dorëzuar çmimit gjatë ekspozitës D23, Hudgens komentoi me humor dhe nostalgji: “Duket sikur dje ishim fëmijë që vraponim rreth studios së Disney… Dhe tani shihni — kemi fëmijë!”
Megjithëse Hudgens nuk ka bashkëluajtur drejtpërdrejt me vëllezërit në ndonjë film apo serial, të katërt kanë marrë pjesë në projekte dhe ngjarje të përbashkëta të Disney, si Disney Channel Games dhe shfaqje kolektive në ceremoni si Teen Choice Awards të vitit 2008, dhe u bënë të njohur në të njëjtën periudhë të fundit të viteve 2000 përmes serive muzikore High School Musical dhe Camp Rock. Sipas Harper’s Bazaar, atmosfera e nostalgjisë ishte një nga ndjesitë kryesore të mbrëmjes.
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