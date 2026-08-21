Vijon aktiv zjarri në Dukat, era përhap flakët gjatë natës! Nis ndërhyrja nga ajri për izolimin e vatrave (VIDEO)
Zjarri i madh në Dukat, i cili ka nisur që prej mbrëmjes së djeshme, vijon të jetë aktiv. Për përballimin e situatës dhe ndërhyrjen për shuarjen e flakëve, kanë mbërritur dy avionët që do të angazhohen në operacionin për shuarjen e flakëve.
Janë nisur gjithashtu, 40 trupa të Forcave të Armatosura, si dhe forcat e Emergjencave Civile të Bashkisë Vlorë dhe shërbimet zjarrfikëse. Zjarri, i cili ka nisur që pasditen e së enjtes, është përhapur gjatë natës i favorizuar nga era.
Terreni i vështirë dhe i thyer ka vështirësuar ndërhyrjen e forcave nga toka, ndaj operacioni nga ajri pritet të jetë i rëndësishëm për izolimin dhe shuarjen e vatrave aktive.
Forcat në terren po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit, ndërsa situata vijon të monitorohet për shkak të përhapjes së flakëve në zonën e mbuluar me shkurre dhe bimësi.
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