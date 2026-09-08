🌤️
Tiranë 25°C · Kryesisht kthjellët 08 September 2026
S&P 500 7,693 ▼0.33%
DOW 52,877 ▼1.01%
NASDAQ 26,487 ▼0.07%
NAFTA 92.06 ▲0.63%
ARI 4,438 ▼0.86%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
₿ CRYPTO
BTC $78,668 ▼ -0.53% ETH $2,494 ▲ +0.31% XRP $1.4308 ▲ +2.45% SOL $103.9800 ▼ -0.03%
S&P 500 7,693 ▼0.33 % DOW 52,877 ▼1.01 % NASDAQ 26,487 ▼0.07 % NAFTA 92.06 ▲0.63 % ARI 4,438 ▼0.86 % S&P 500 7,693 ▼0.33 % DOW 52,877 ▼1.01 % NASDAQ 26,487 ▼0.07 % NAFTA 92.06 ▲0.63 % ARI 4,438 ▼0.86 %
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
08 Sep 2026
Breaking
Një buzzcut i ri: Connor Storrie shfaqet në tapetin e kuq të Emmy 2026 VIDEO / Protesuesit sulmuan deputeten e PS, reagon Koçiu: Kjo është dhunë e mirëfilltë! Nikolloski: Autostrada Ohër-Kërçovë do të përfundojë në gjysmën e parë të vitit 2027 BM – Anulohen qindra fluturime pas një defekti në kontrollin e trafikut ajror Zbulohet murali i krerëve të UÇK-së: Prishtina pret kthimin e çlirimtarëve
Menu
Kosova

Zbulohet murali i krerëve të UÇK-së: Prishtina pret kthimin e çlirimtarëve

· 2 min lexim

Është përfunduar sot në Prishtinë murali kushtuar kujtesës së luftës, sakrificës dhe lirisë, i realizuar me mbështetjen e Drejtorisë së Kulturës të Kryeqytetit.

Murali paraqet katër ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po mbahen në Hagë dhe synon të ndërtojë një rrëfim vizual mbi luftën, mungesën, burgimin dhe lirinë.

Me rastin e përfundimit të veprës, nënkryetarja e Prishtinës, Besianë Musmurati, drejtori i Kulturës, Isah Mustafa, dhe artistja OrangeGirl, e cila e ka realizuar muralin, kanë vizituar hapësirën ku ai tashmë është bërë pjesë e peizazhit urban të kryeqytetit.

Musmurati ka thënë se murali është një vepër që lidhet me kujtesën, sakrificën dhe lirinë, si dhe me një histori që, sipas saj, për Kosovën ende nuk është mbyllur.

“Prishtina pret kthimin e çlirimtarëve”, ka thënë ajo.

Sipas Musmuratit, katër portretet paraqesin një pjesë të historisë së Kosovës, nga uniforma e UÇK-së dhe lufta për liri, te angazhimi për ndërtimin e shtetit dhe pavarësinë.

Ajo ka shpjeguar edhe simbolikën e elementeve të muralit.

“Teli simbolizon kufizimin dhe izolimin. Zogjtë mbi të, lirinë që nuk mund të burgoset”, ka thënë Musmurati.

“Prishtina kujton. Prishtina pret. Kosova pret kthimin e çlirimtarëve”, ka shtuar ajo.

Murali tashmë është pjesë e hapësirës publike të Prishtinës dhe, sipas përfaqësuesve të Kryeqytetit, synon ta mbajë të gjallë kujtesën kolektive për luftën dhe sakrificën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu