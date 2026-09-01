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Kronika

Zjarri në Lundër del jashtë kontrollit, nis ndërhyrja nga ajri, rrezikohen banesat

· 1 min lexim
në Lundër

Situata në vatrën e zjarrit në Lundër është përkeqësuar gjatë orëve të fundit, teksa flakët po përhapen me shpejtësi dhe kanë vënë në rrezik banesat pranë zonës së përfshirë nga zjarri.

Forcat zjarrfikëse kanë vijuar përpjekjet për izolimin e flakëve, por terreni i vështirë malor ka penguar ndërhyrjen dhe ka komplikuar operacionin për shuarjen e zjarrit. Sipas informacioneve paraprake, flakët janë përhapur në drejtim të vargmalit të Skënderbeut.

Për menaxhimin e situatës në terren janë angazhuar edhe strukturat e Policisë së Shtetit, të cilat po monitorojnë zonën me qëllim parandalimin e rrezikut për banorët dhe garantimin e sigurisë së tyre.

Ndërkohë, në operacionin për shuarjen e zjarrit është përfshirë edhe helikopteri i emergjencave civile. Ndërhyrja nga ajri synon të frenojë përhapjen e flakëve dhe të vërë nën kontroll situatën, e cila paraqet rrezik për banesat, zonat bujqësore dhe të mbjellat.

Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa operacioni për izolimin dhe shuarjen e zjarrit është ende në zhvillim.

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