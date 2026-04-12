EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
BTC $71,473 ▼ -1.94% ETH $2,206 ▼ -1.7% XRP $1.3327 ▼ -0.79% SOL $82.4100 ▼ -2.18%
S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 % S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205 EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
12 Apr 2026
12 Prilli:Dita Ndërkombëtare e Fluturimit të Njeriut në Hapësirë

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e Fluturimit të Njeriut në Hapësirë, e shpallur nga Kombet e Bashkuara për të përkujtuar momentin historik të 12 prillit 1961, kur Yuri Gagarin u bë njeriu i parë që udhëtoi në hapësirë me anijen “Vostok 1”.

Kjo ditë nderon arritjet më të mëdha të njerëzimit në eksplorimin e universit dhe zhvillimin e teknologjisë hapësinore.

Pas fluturimit të Gagarin, historia e hapësirës u shënua nga një sërë ngjarjesh të rëndësishme:

  • 1969 – Misioni “Apollo 11”: Për herë të parë dy njerëz zbarkojnë në Hënë – Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin.
  • 1998 – Ndërtimi i Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor (ISS): Fillon një nga projektet më të mëdha të bashkëpunimit shkencor ndërkombëtar në orbitë.
  • 2004 – “Rover-ët” në Mars (mjet motorik i telekomanduar, i projektuar për të udhëtuar në sipërfaqen e Marsit). Misionet “Spirit” dhe “Opportunity” zbulojnë prova të rëndësishme për historinë gjeologjike të planetit të kuq.
  • 2020 e në vazhdim – Epoka komerciale e hapësirës: Kompani private si “SpaceX”hapin një fazë të re të fluturimeve njerëzore dhe furnizimeve në orbitë.
  • 2022–2026 – Programi “Artemis”: NASA dhe partnerët ndërkombëtarë rikthehen me synimin për një prani të qëndrueshme në Hënë.

Kombet e Bashkuara theksojnë se eksplorimi hapësinor mbetet një simbol i bashkëpunimit global dhe i aspiratës së njerëzimit për të zgjeruar kufijtë e dijes dhe teknologjisë.

Sot, kjo ditë shërben gjithashtu si frymëzim për brezat e rinj që të angazhohen në shkencë, inxhinieri dhe inovacion, duke kontribuar në të ardhmen e eksplorimit të hapësirës. //a.i/

