EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
12 Apr 2026
Një hap i ri në luftën kundër migrenës: Si funksionon sistemi glimfatik i trurit

· 3 min lexim

Rreth një e treta e njerëzve me migrenë nuk i përgjigjen trajtimeve aktuale, por një zbulim i fundit mund të sjellë një qasje të re për trajtimin e kësaj gjendjeje neurologjike të zakonshme, sipas “New Scientist”.

Shkencëtarët kanë zbuluar se një medikament i përdorur zakonisht për uljen e presionit të gjakut – mund të ndihmojë sistemin e pastrimit të trurit – të largojë më shpejt një substancë kimike kyçe që nxit migrenën — peptidin e ngjashëm me hormonet e ndryshimit të trurit CGRP.

Studimi i kryer te minjtë tregoi një ulje të shenjave të dhimbjes në fytyrë që lidhen me migrenën.

Ky progres u prezantua nga Dr. Adriana Della Pietra, studiuese në Universitetin e Iowa-s, në “Simpoziumin e Oksfordit për Sistemin Glimfatik dhe Pastrimin e Trurit”, në Britaninë e Madhe.

Studimi përdori një ilaç që normalisht trajton hipertensionin, “Prazosin”, për të përmirësuar funksionin e sistemit glimfatik të trurit — një rrjet që ndihmon në pastrimin e mbetjeve dhe substancave të tepërta në tru.

Në provat e kryera te minjtë, përmirësimi i këtij sistemi çoi në largimin më efektiv të CGRP dhe uljen e simptomave të migrenës.

Sistemi glimfatik është një mekanizëm natyral i trurit që ndihmon në largimin e proteinave dhe metabolitëve të panevojshëm gjatë gjumit dhe funksionimit normal cerebral.

Ky sistem përdor kanale të veçanta të ujit për të nxjerrë mbetjet përmes hapësirave perivaskulare, një proces që mund të mirësohet duke aktivizuar qarkullimin e lëngjeve nervore në tru.

Sipas statistikave, rreth 1 në 7 njerëz në mbarë botën vuajnë nga migrena, e cila manifestohet me dhimbje, presion ose rrahje në pjesë të ndryshme të kokës dhe shpesh përkeqësohet nga ndjeshmëria ndaj stimulusëve të jashtëm.

Më shumë se gjysma e pacientëve përjetojnë dhimbje në fytyrë gjatë një episodi të migrenës.

Trajtimet tradicionale të migrenës përfshijnë përdorimin e ilaçit “Triptans” dhe reduktimin e niveleve të CGRP-së përmes medikamenteve specifike, por shumë pacientë nuk i përgjigjen këtyre.

Ky kërkim mund të shërbejë si një rrugë e re terapeutike — duke përdorur ilaçe ekzistuese për të përmirësuar mekanizmat natyralë të trurit për pastrim — por kërkohet ende një studim i mëtejshëm te njerëzit për të konfirmuar efektet klinike. //a.i/

 

