EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,656 ▲ +3.6% ETH $2,397 ▲ +2.59% XRP $1.4165 ▲ +1.54% SOL $85.9200 ▲ +2.26%
Ahengje dhe privilegje brenda qelive: çfarë zbulon videoja

Një video e shpërndarë së fundmi nxjerr në pah një situatë alarmante brenda disa qelive të paraburgimit: të dënuar që organizojnë festa dhe jetojnë me komoditete që tejkalojnë standardet e pritshme të burgimit. Pamjet tregojnë përdorim alkooli, lëndë narkotike, prezencë eskortash dhe edhe armë—elementë që shqetësojnë për funksionimin e brendshëm dhe sigurinë e institicioneve të vuajtjes së dënimit.

Raporton javanews se ngjarjet në video tregojnë se brenda qelive mund të krijohen rrjete influencash që dërgojnë urdhra, paralajmërime dhe, në raste ekstreme, investime dhe aktiva kriminale që funksionojnë jashtë sistemit zyrtar të drejtësisë. Kontrasti mes trajtimit të rreptë të disa figurave politike dhe lirisë relative të elementeve kriminalë brenda qelive ngre pyetje të forta mbi standardet dhe barazinë në zbatimin e dënimeve.

Situata e dokumentuar tregon se infrastruktura dhe mungesa e kontrollit bëjnë të mundur jo vetëm këto favorizime, por edhe përdorimin e ambienteve të burgimit për komerc dhe veprimtari të paligjshme. Kur një sistem lejon privilegje të tilla, rreziku për depërtimin e urdhrave dhe veprimeve jashtë mureve të burgut rritet ndjeshëm.

Është e qartë se pas publikimit të pamjeve duhet të ndjekin hetime të thelluara, masa disiplinore dhe emërime përgjegjësish. Pa verifikime të pavarura dhe përgjegjësi konkrete, çdo premtim për riparim të sistemit mbetet i zbehtë, ndërsa rreziku vazhdon për komunitetin dhe për të dënuarit e tjerë.

Sipas javanews, për të rikthyer besueshmërinë e institucioneve nevojiten kontrolle sistematike, transparencë dhe sanksione të qarta ndaj atyre që lejojnë ose përfitojnë nga kjo lloj menaxhimi i lirshëm i qelive.

