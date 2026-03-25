Aksident fatal në Gjermani, humb jetën 29-vjeçari shqiptar, baba i tre fëmijëve
Një aksident tragjik në Gjermani i ka marrë jetën një 29-vjeçari shqiptar.
Viktima, me inicialet F.L., ishte me origjinë nga fshati Raincë i Preshevës. Ai humbi jetën si pasojë e një aksidenti të rëndë që ndodhi në Esslingen, shkruan albinfo.ch.
Sipas konfirmimeve nga autoritetet e sigurisë dhe shërbimet shëndetësore gjermane, 29-vjeçari nuk arriti t’u mbijetojë plagëve të marra nga aksidenti.
I riu shqiptar la pas bashkëshorten dhe tre fëmijë.
Vlen të theksohet se rrethanat e aksidentit nuk janë bërë ende të ditura, ndërsa autoritetet përkatëse në Gjermani po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rastit.
