Aksident në aksin Elbasan-Peqin, makina përfundon jashtë rrugës
Një aksident automobilistik është shënuar mëngjesin e sotëm në aksin kombëtar Elbasan–Peqin, në zonën e Papërrit.
Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se shpejtësia tej normave të lejuara mund të ketë qenë një nga shkaqet e aksidentit.
Automjeti ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa paraprakisht nuk raportohet për viktima. Ende nuk ka informacion të plotë nëse ka persona të lënduar dhe për gjendjen e tyre shëndetësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur dinamikën dhe shkaqet e aksidentit.
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