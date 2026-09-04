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04 Sep 2026
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Kronika

Aksident në aksin Elbasan-Peqin, makina përfundon jashtë rrugës

· 1 min lexim

Një aksident automobilistik është shënuar mëngjesin e sotëm në aksin kombëtar Elbasan–Peqin, në zonën e Papërrit.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se shpejtësia tej normave të lejuara mund të ketë qenë një nga shkaqet e aksidentit.

Automjeti ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa paraprakisht nuk raportohet për viktima. Ende nuk ka informacion të plotë nëse ka persona të lënduar dhe për gjendjen e tyre shëndetësore.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur dinamikën dhe shkaqet e aksidentit.

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