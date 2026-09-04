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WWE

Yjet e WWE-së që duhet të jenë shumë më të mëdhenj deri te WrestleMania 43

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Edhe pse ideja e zhvillimit të WrestleMania 43 në Riad mbetet e diskutueshme për shumë tifozë, WWE ka nevojë të shfrytëzojë kohën që i ka përpara për të ndërtuar fytyra të reja që mund të mbajnë kartelën kryesore. Një fokus i qartë në zhvillimin e karaktereve, vazhdimësinë e skenarëve dhe dhënien e rivaliteteve të rëndësishme do t’i japë ngjarjes potencialin për të qenë vërtet e madhe.

Sipas Bleacher Report, Carmelo Hayes duhet të marrë një drejtim të qartë: atletik dhe i sigurt, ai ka elementët për t’u bërë një emër i madh, por i mungon një periudhë domethënëse si kampion individual dhe një rivalitet kryesor që do ta vendoste në fokusin e PLE-ve dhe të rrugës për te WrestleMania.

Lyra Valkyria ka treguar aftësi të shkëlqyera në ring, por disa vendosje të dobëta e kanë zhytur pak nga imazhi i saj. WWE duhet t’i japë rivalitete konkurruese me emra të konsoliduar dhe më shumë kohë për të ndërtuar identitetin e saj si përfaqësuese e brezit të ri. Nëse trajtohet me kujdes, ajo mund të bëhet një kampione e botës në divizionin e femrave dhe një emër i nivelit të WrestleMania-s.

Austin Theory, megjithëse ende i ri, ka potencial të madh; dështimi i një force të plotë drejt majës më parë erdhi për shkak të mungesës së rrëfimit të vazhdueshëm. Ndërtimi i një vepre serioze individuale, larg elementeve komike ose shpërqendrimeve të tag team-it, dhe një periudhë qartësisht titullore do ta vendosnin atë si një emër të rëndësishëm në kartelë dhe në garën për titujt kryesorë.

Në përmbledhje, për të maksimizuar vlerën e WrestleMania 43, WWE duhet të investojë në rrëfime të qëndrueshme dhe në ndërtimin e trevave si Hayes, Valkyria dhe Theory që të kenë vend në pjesën e sipërme të kartelës. Bleacher Report thekson se me planifikim të drejtë dhe kontinuitet, këta Superstars mund të shndërrohen në yje të vërtetë përpara ngjarjes së madhe.

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