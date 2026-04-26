Aksident në aksin Palasë-Dhërmi, 21-vjeçari përplas një makinë të parkuar dhe policin
Një aksident është regjistruar në aksin rrugor Palasë-Dhërmi. Sipas njoftimit të policisë, aksidenti ka ndodhur në rrethrrotullimin e Drimadhës.
Mësohet se një 21-vjeçar duke drejtur një automjet ka humbur kontrollin dhe ka përplasur një mjet të parkuar.
Nga kjo ngjarje ka mbetur i plagosur një punonjës policie i cili ndodhej në vendngjarje në momentin e përplasjes. Fatmirësisht ai ka marrë dëmtime të lehta.
“R. Ç., 21 vjeç, banues në Tiranë, pasi në aksin rrugor Palasë-Dhërmi, në rrethrrotullimin e Drimadhës, duke drejtuar automjetin, si pasojë e humbjes së kontrollit mbi drejtimin e automjetit, automjeti ka goditur një mjet të parkuar dhe më pas një punonjës policie, i cili ka pësuar dëmtime të lehta”, njofton policia.
