Aksident në Orikum, përplasen dy makina. Detajet e para (VIDEO)
Një tjetër aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e kësaj të shtune në Orikum. Në aksident raportohet se janë përfshirë dy automjete të cilat janë përplasur me njëri-tjetrin.
Nga pamjet e siguruara në vendngjarje, duket se përplasja ka shkaktuar dëme të shumta materiale në automjete. Ende nuk ka informacion nëse ka persona të lënduar.
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