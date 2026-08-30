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30 Aug 2026
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Aksident tragjik në Mirditë! Makina del nga rruga dhe përfundon në greminë, 1 viktimë dhe 2 të plagosur Tabaku i përgjigjet MIA-s: Shfuqizoni ligjin për zonat e mbrojtura, këtë kërkon Europa dhe protestuesit TEHERAN – Lufta në Iran dhe LM: Khamenei bën thirrje për bashkim kundër SHBA-së dhe Izraelit Miami Marlins – Washington Nationals, 30 gusht 2026: ndeshje e ngushtë në pjesën e dytë Gjatë 24 orëve policia ka privuar nga liria 18 shoferë për vozitje të pakujdesshme
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Kronika

Aksident tragjik në Mirditë! Makina del nga rruga dhe përfundon në greminë, 1 viktimë dhe 2 të plagosur

· 1 min lexim
nga rruga

Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur në aksin Lurë–Rrëshen, në fshatin Kurbnesh të Mirditës, ku një 20-vjeçar ka humbur jetën dhe dy persona të tjerë kanë mbetur të plagosur.

Sipas njoftimit të Policisë, automjeti drejtohej nga shtetasi A. K., rreth 20 vjeç, kur ka dalë nga rruga.

Si pasojë e aksidentit, pasagjeri C. N., rreth 20 vjeç, ka ndërruar jetë.

Dy personat e tjerë që ndodheshin në automjet kanë mbetur të plagosur. Bëhet fjalë për drejtuesin e mjetit, 20-vjeçarin A. K., dhe një pasagjer tjetër, i mitur rreth 15 vjeç.

Për shkak të gjendjes së tyre, të dy të plagosurit janë transportuar me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili nën drejtimin e Prokurorisë po vijon punën për dokumentimin e plotë të aksidentit.

Hetimet do të përcaktojnë shkaqet dhe rrethanat në të cilat automjeti doli nga rruga, duke shkaktuar aksidentin tragjik.

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