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Kronika

Aksidenti tragjik në Vlorë/ 78-vjeçari me biçikletë përplaset nga makina, ndërron jetë në spital

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me biçikletë

Një aksident me pasojë vdekjen e një 78-vjeçari ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Vlorë. Viktima, F. S., i cili lëvizte me biçikletë, u përplas nga një automjet pranë ish-Stacionit të Trenit.

Automjeti drejtohej nga V. Xh., 57 vjeç, banues në Vlorë.

Si pasojë e përplasjes, 78-vjeçari u dërgua për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Vlorës, por nuk mundi t’u mbijetojë plagëve dhe ndërroi jetë.

Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban në DVP Vlorë arrestuan në flagrancë drejtuesin e automjetit për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.

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