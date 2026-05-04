Akuzohen për zjarrvënie në memorialin Golders Green, dy të arrestuar në Londër
Dy persona janë arrestuar me dyshimin për zjarrvënie të qëllimshme në murin përkujtimor në Golders Green, në veri të Londrës i cili u dëmtua më 27 prill.
Policia Metropolitane tha se një burrë 46-vjeçar dhe një grua 38-vjeçare u arrestuan të hënën në mëngjes si pjesë e një hetimi policor kundër terrorizmit.
Dy të dyshuarit, të cilët u arrestuan në Romford, mbeten në paraburgim në një stacion policie në Londër.
Komandantja Helen Flanagan tha se policia është e përkushtuar për të mbrojtur komunitetet e cenueshme në kryeqytet.
Muri në Golders Green u përdor si hapësirë për të shfaqur foto të protestuesve të vrarë nga qeveria iraniane gjatë një shtypjeje të demonstratave në janar.
Një seksion përkujton gjithashtu ata që u vranë në sulmin e Hamasit në vitin 2023 në festivalin e muzikës Nova në Izrael. Muri në vetvete nuk u dëmtua, megjithëse një dollap aty pranë u dogj.
Policia Metropolitane tha se po vazhdonte hetimin për incidentin dhe oficerët po kontrollonin një adresë në Romford.
