Albin Kurti vizitë zyrtare në Paris, pritet nga presidenti francez Macron
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar drejt Francës për një vizitë zyrtare.
Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit për media, gjatë vizitës, kryeministri Kurti pritet të zhvillojë një takim dhe një drekë pune me presidentin e Francës, Emmanuel Macron.
“Në kuadër të vizitës zyrtare, kryeministri Kurti do të ketë një takim dhe drekë pune me presidentin Macron”, theksohet në njoftim.
