EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
Aleksandri: zbulohet banjë publike rrethore 2 000-vjeçare dhe vila me mozaikë

Gërmimet arkeologjike në zonën Muharram Bey të Aleksandrisë kanë sjellë zbulime të rëndësishme: një banjë publike me formë rrethore, e njohur si tholos, që i përket periudhës së vonë ptolemaike, si dhe mbetje të një banese romake me dysheme të zbukuruara me mozaikë.

Raporton TV Klan se banja duket të ketë qenë më shumë se një strukturë funksionale, duke luajtur një rol social në jetën e përditshme të qytetit; pranë saj janë zbuluar edhe statuja mermeri që i atribuohen Dionysus dhe Asclepius, si dhe një statujë pa kokë që mendohet se lidhet me Athena. Prania e vilës romake në të njëjtin vend tregon për vazhdimësinë e banimit dhe transformimet kulturore të zonës gjatë shekujve.

Mozaikët dhe elementët arkitektonikë dëshmojnë për një nivel të lartë të jetesës dhe për kujdesin estetik të banorëve, ndërsa struktura e banjës dhe objektet e tjera ofrojnë të dhëna për mënyrën e menaxhimit të ujit dhe organizimin urban në periudha të ndryshme. Studiuesit vlerësojnë se këto gjetje sqarojnë më mirë kalimin nga periudha ptolemaike tek ajo romake dhe më vonë bizantine.

Aktualisht puna fokusohet në konservimin dhe studimin e materialeve të gjetura, ndërsa po shqyrtohet mundësia që pjesët më të rëndësishme të ekspozohen në Muzeun Greko-Romak të qytetit, sipas TV Klan.

