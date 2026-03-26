“Alesia Balliun nuk e konsideroj fare”, Kokalari: Ervin Salinji nuk ka mbështetje, s’fitohet me 100 veta në takim!
Evi Kokalari thotë me bindje se nuk ndihet aspak e sfiduar nga Ervin Salianji dhe Alesia Balliu në garën për kryetarin e Partisë Demokratike.
Ndërsa theksoi se edhe Sali Berishën do ta mundë nëse zgjedhjet brenda partisë nuk manipulohen, Kokalari deklaroi në “Frontline” në Report Tv se gëzon mbështetje masove nga demokratët e Rithemelimit.
“Në radhë të parë te Rithemelimi kam shumë më shumë mbështetje se çka kandidati tjetër, atë gocën tjetër nuk e konsideroj fare. As nuk e di fare pse ka hyrë, Por personi tjetër nëse mendon se ka më shumë mbështetje se unë në Rithemelimin, është një budallik i madh sepse Rithemelimin e ngrita”, tha Kokalari.
“Më 8 janar hidhet gazin drejt demokratë të Rithemelimit, ata nuk ekan ëharruar.Personi që do t ëmarrë PD-në dilte me shkop bejsbolli. Nuk ka mbështetje, 100 veta në Fer nuk janë mbëhstetje”,- shtoi më tej ajo për Salianjin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.