30 Apr 2026
Ancelotti: Serie A ka humbur shpejtësinë dhe mentalitetin mbrojtës

· 2 min lexim

Carlo Ancelotti, trajneri i kombëtares së Brazilit, vlerëson se futbolli italian po kalon një periudhë rënieje, ku mungesa e ritmit dhe dëmtimi i stabilitetit në prapavijë kanë dobësuar konkurrencën e skuadrave në nivel ndërkombëtar.

Në një intervistë për Il Giornale, Ancelotti theksoi se dallimi kryesor me klubet më të forta lidhet me shpejtësinë—jo vetëm atë fizike, por edhe ritmin mendor dhe intensitetin e përfshirjes. Raporton telesport se ai argumenton se kontrolli i tepruar taktik ka ndryshuar karakteristikat tradicionale të skuadrave italiane dhe se tashmë mungon talenti në disa zona të fushës.

Trajneri paralajmëroi se ose do të rikuperohet mentaliteti mbrojtës që bëri historikisht të suksesshëm klubet italiane, ose skuadrat do të vazhdojnë të vuajnë. Ai kujtoi se futbolli vendoset edhe nga aftësia për të pësuar një gol më pak dhe se kjo aspekt nuk duhet të neglizhohet.

Ancelotti gjithashtu vuri në dukje se spektakli ofensiv në ndeshjet e fundit të Ligës së Kampionëve shpesh shoqërohet me gabime në fazën e mosposedimit; për shembull, përballjet Atlético–Barcelona dhe Bayern–Real dhanë emocione, por nxorën në pah dobësi të mbrojtjes. Ai shtoi se largimi i yjeve të huaj në drejtim të kampionateve më të pasura dhe marrëveshjet televizive jashtë vendit nxisin një treg më tërheqës, duke vënë në dyshim se nga do të mësojnë dhe marrin shembull talentet e reja italiane, sipas telesport.

Lexo Gjithashtu