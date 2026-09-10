Ancelotti shpall listën e re te Brazili, shumë emra të Botërorit të fundit mbeten jashtë
Të mërkurën trajneri Carlo Ancelotti ka nisur ristrukturimin e thellë të kombëtares braziliane. Ai ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar, ku janë përfshirë pak emra nga ata që ishin në Botëror pak muaj më parë.
Në listën e Seleçaos bëjnë pjesë shumë talente, të cilët duhet të tregojnë vlerat në dy miqësoret me Australinë, më 25 shtator në Townsville dhe më 29 shtator në Brisbane, si dhe kundër Indisë më 3 tetor në Kalkuta, ku Brazili ka miliona tifozë. Ashtu siç kishte premtuar pas eliminimit nga Norvegjia në 1/8-at e Kupës së Botës, Ancelotti ka grumbulluar lojtarë që mendohet të marrin pjesë në Olimpiadën e Los Angeles në 2028-ën dhe po ashtu parashikohet të jenë shtyllat e Brazilit në Botërorin 2030.
Mes të grumbulluarve janë edhe Douglas Luiz i Juventusit dhe Wesley i Romës, që e humbi Botërorin e fundit për shkak të një dëmtimi. Lista e të grumbulluarve nga Ancelotti:
Portierë: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otavio (Cruzeiro).
Mbrojtës: Artur Dias (Athletico Paranaense), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Maurio Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City).
Mesfushorë: Bruno Guimaraes (Arsenal), Andrey Santos (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Bontempo (Santos).
Sulmues: Endrick, Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), João Pedro (Chelsea), Samuel Lino dhe Pedro (Flamengo).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.