☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 10 September 2026
S&P 500 7,636 ▼0.48%
DOW 52,381 ▼0.77%
NASDAQ 26,253 ▼0.64%
NAFTA 96.26 ▲0.22%
ARI 4,451 ▼0.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,976 ▼ -1.58% ETH $2,466 ▼ -1.86% XRP $1.3786 ▼ -4.23% SOL $100.9700 ▼ -3.54%
S&P 500 7,636 ▼0.48 % DOW 52,381 ▼0.77 % NASDAQ 26,253 ▼0.64 % NAFTA 96.26 ▲0.22 % ARI 4,451 ▼0.21 % S&P 500 7,636 ▼0.48 % DOW 52,381 ▼0.77 % NASDAQ 26,253 ▼0.64 % NAFTA 96.26 ▲0.22 % ARI 4,451 ▼0.21 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
10 Sep 2026
Breaking
QMK: Gjithsej 31 zjarre, tre aktive, katër nën kontroll Shala rrëfen historinë e grave të Dobërdolanit: Shitën stolitë dhe ngritën ambulancën e fshatit Mozaiku i Tiranës, historia antike risillet përmes teknologjisë 3D dhe Gigapixel Video/ PSG e nis me mbrojtje kurorën e ‘mbretit’, i bën “tenis” sllovakëve! Liverpuli përmbys Atletikon, ja rezultat FOKUS – Merz: Pesimist për perspektivat e përfundimit të luftës në Ukrainë pavarësisht përpjekjeve të SHBA-së
Menu
Sporti

Ancelotti shpall listën e re te Brazili, shumë emra të Botërorit të fundit mbeten jashtë

· 2 min lexim

Të mërkurën trajneri Carlo Ancelotti ka nisur ristrukturimin e thellë të kombëtares braziliane. Ai ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar, ku janë përfshirë pak emra nga ata që ishin në Botëror pak muaj më parë.

Në listën e Seleçaos bëjnë pjesë shumë talente, të cilët duhet të tregojnë vlerat në dy miqësoret me Australinë, më 25 shtator në Townsville dhe më 29 shtator në Brisbane, si dhe kundër Indisë më 3 tetor në Kalkuta, ku Brazili ka miliona tifozë. Ashtu siç kishte premtuar pas eliminimit nga Norvegjia në 1/8-at e Kupës së Botës, Ancelotti ka grumbulluar lojtarë që mendohet të marrin pjesë në Olimpiadën e Los Angeles në 2028-ën dhe po ashtu parashikohet të jenë shtyllat e Brazilit në Botërorin 2030.

Mes të grumbulluarve janë edhe Douglas Luiz i Juventusit dhe Wesley i Romës, që e humbi Botërorin e fundit për shkak të një dëmtimi. Lista e të grumbulluarve nga Ancelotti:

Portierë: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otavio (Cruzeiro).

Mbrojtës: Artur Dias (Athletico Paranaense), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Maurio Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City).

Mesfushorë: Bruno Guimaraes (Arsenal), Andrey Santos (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Bontempo (Santos).

Sulmues: Endrick, Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), João Pedro (Chelsea), Samuel Lino dhe Pedro (Flamengo).

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu