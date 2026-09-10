Video/ PSG e nis me mbrojtje kurorën e ‘mbretit’, i bën “tenis” sllovakëve! Liverpuli përmbys Atletikon, ja rezultat
Mbrëmje me shumë gola në Champions League.
Liverpool ka përmbysur Atlético Madridin në “Anfield”, PSG ka dhuruar një festival golash ndaj Slovan Bratislavës, ndërsa Sporting ka marrë një fitore të rëndësishme ndaj Galatasarayt.
Liverpool ka triumfuar 2-1 ndaj Atlético Madridit, në një ndeshje të luftuar në “Anfield”.
Madrilenët kaluan të parët në avantazh në minutën e 17-të, me Marcos Llorente, duke i dhënë skuadrës së Diego Simeones një nisje perfekte.
Reagimi i Liverpoolit erdhi pak para pushimit. Në minutën e 40-të, Dominik Szoboszlai riktheu baraspeshën, ndërsa vetëm pesë minuta pas nisjes së pjesës së dytë, Alexis Mac Allister realizoi golin e përmbysjes.
Paris Saint-Germain ka dhuruar spektakël në Paris, duke mposhtur me rezultatin e thellë 6-1 Slovan Bratislavën.
Ousmane Dembélé e nisi festivalin me dy gola në minutat 17’, dhe 23’, ndërsa më pas skenën e mori Ferran Torres.
Sulmuesi spanjoll realizoi një hat-trick, duke shënuar në minutat 31’, 47’ dhe 57’. Slovan Bratislava gjeti një gol ngushëllimi me Suleiman Camara në minutën e 58-të.
Rezultatin përfundimtar e vulosi Fabián Ruiz në minutën e 87-të.
Një paraqitje e jashtëzakonshme për PSG-në, që e nis kështu në mënyrën më bindëse të mundshme aventurën europiane.
Sporting Lisbona ka marrë fitoren 3-1 ndaj Galatasarayt, në një sfidë ku vendasit u detyruan fillimisht të përmbysnin rezultatin.
Galatasaray kaloi në avantazh që në minutën e 5-të, pas një autogoli të Gonçalo Inacios.
Sporting reagoi dhe barazoi në minutën e 27-të me Catamo. Në pjesën e dytë, vendasit përmbysën gjithçka.
Luis Suárez realizoi nga pika e bardhë në minutën e 57-të, ndërsa vetëm gjashtë minuta më vonë Zalazar shënoi golin e tretë të Sportingut.
REZULTATET:
Liverpool 2-1 Atletico Madrid
Szoboszlai 40′, Mac Allister 50′ / Llorente 17′
Goli i Mac Allister (Video)
Goli i Szoboszlait (Video)
Goli i Llorente (Video)
PSG 6-1 Slovan Bratislava
Dembele 17′, 23′, Ferran Torres 31′, 47′, 57′, Ruiz 87′ / Camara 58′
Goli i Ruiz (Video)
Goli i Camara (Video)
Goli i tretë i Ferran Torres (Video)
Goli i dytë i Ferran Torres (Video)
Goli i parë i Ferran Torres (Video)
Goli i dytë i Dembele (Video)
Goli i parë i Dembele (Video)
Sporting 3-1 Galatasaray
Catamo 27′, L. Suarez (P) 57′, Zalazar 63′ / Inacio (A.G) 5′
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