Anëtari i komisionit zgjedhor të Fakultetit Filozofik në Novi Sad, njëkohësisht kandidat i listës së SNS-së
Luka Žarić, student historie dhe anëtar i komisionit zgjedhor të Fakultetit Filozofik në Novi Sad, është njëkohësisht kandidat për deputet me numrin 213 në listën "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija". Studentët e listës informale "Glas" nuk arritën të mblidhnin firmat e nevojshme dhe ngritën kutinë e tyre të votimit.
Zgjedhjet për parlamentin studentor u mbajtën dje në Fakultetin Filozofik në Novi Sad, por ato u shoqëruan me një zbulim që ngre pikëpyetje serioze për paanshmërinë e procesit: njëri nga anëtarët e komisionit zgjedhor është njëkohësisht kandidat për deputet në listën që kryeson Aleksandar Vuçiç në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Bëhet fjalë për Luka Žarićin, student historie dhe anëtar i komisionit zgjedhor të Fakultetit Filozofik në Novi Sad, i cili njëkohësisht është kandidat për deputet të popullit në listën “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, me numrin rendor 213. Sipas të dhënave zyrtare të fakultetit, Žarić është përfaqësues i studentëve në Këshillin Mësimor-Shkencor, si dhe përfaqësues ligjor i organizatës studentore “Savez studenata”.
Ky bashkim funksionesh ngre pyetjen e paanshmërisë politike të organit që duhet të garantojë zhvillimin e zgjedhjeve studentore në kushte të barabarta për të gjithë kandidatët — aq më tepër që procesi zgjedhor i këtij viti në Fakultetin Filozofik po zhvillohet mes mosmarrëveshjeve serioze për rregullat zgjedhore, mbledhjen e firmave dhe kandidaturën e disa listave studentore.
Grupi i studentëve të mbledhur rreth listës informale “Glas” nuk arriti të mblidhte numrin e nevojshëm të firmave për kandidaturë: ata mblodhën rreth 440 firma, ndërsa duheshin 481. Sipas tyre, puna e komisionit zgjedhor gjatë mbledhjes u ngadalësua qëllimisht dhe nuk iu siguruan kushte të barabarta — komisioni punoi me vetëm dy anëtarë, ndonëse kuorumi i kërkuar ishte tre, dhe më shumë se 50 studentë mbetën para sallës pa arritur të linin firmën, megjithëse kishin ardhur para skadimit të afatit.
Pas përplasjes, komisioni zgjedhor publikoi një deklaratë ku anëtarët e grupit “Glas” u akuzuan për pengim të procesit zgjedhor; në deklaratë u përmendën edhe emrat e studentëve, me paralajmërimin e masave disiplinore eventuale. Mes të përmendurve ishin edhe profesorët Nataša Milićević dhe Miloš Jocić, të cilët kishin tentuar t’i ndihmonin studentët.
Në zgjedhjet e këtij viti zyrtarisht mbeti vetëm një listë, ajo e “Savez studenata” — organizatë e regjistruar studentore e fakultetit, e cila sipas rregullave nuk kishte detyrimin të mblidhte firma për kandidaturë. Studentët e “Glas”-it vendosën megjithatë të vendosin në fakultet kutinë e tyre të votimit, duke u ofruar studentëve zgjedhjen mes “Savez studenata” dhe “Glas”. Nëse në zgjedhjet e sotme nuk arrihet pjesëmarrja e nevojshme prej 5 për qind të studentëve (rreth 240 vota), raundi i dytë do të mbahet pas një jave, ku mjafton edhe një votë e vetme. Asnjë anëtar i komisionit zgjedhor, përfshirë Žarićin, nuk deshi të komentonte.
Burimi: Danas
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