☀️
Tiranë 27°C · Kthjellët 01 August 2026
S&P 500 7,490 ▲0.7%
DOW 52,485 ▲0.53%
NASDAQ 25,374 ▲1%
NAFTA 84.67 ▲1.29%
ARI 4,107 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142 EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142
₿ CRYPTO
BTC $62,502 ▼ -0.74% ETH $1,837 ▼ -1.65% XRP $1.0522 ▼ -1.01% SOL $71.2600 ▼ -2.5%
S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 % S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142 EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142
01 Aug 2026
Breaking
A ka Kosova rezervave të ujit? Presidenti Begaj dekreton marrëveshjen e huasë 302 milionë dollarëshe me SHBA-në Muzeu Marubi publikon fotografi të rralla të Bekim Fehmiut gjatë vizitës së tij në Shkodër më 1972 Kryetarja e Dimalit kundërshton shkrirjen e bashkisë: Kemi identitet dhe potencial ekonomik Moment magjik, fetusi “buzëqesh” gjatë ekografisë pasi dëgjon zërin e babait (VIDEO)
Menu
Maqedonia

Angellov: Situata me zjarret në vend është stabile

· 1 min lexim

Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angellov, tha se situata me zjarret po mbetet stabile.

Ai tha se disa zjarre janë shuar e ndërsa disa janë nën kontroll.

“Në mëngjes situata me zjarret ishte stabile, ka disa zjarre aktive në ambient të hapur, por më duhet të them se gjendja me zjarret ndryshon nga momenti në moment. Deri sa e jap këtë deklaratë, mund të shpërthejnë zjarre të reja në vende të ndryshme nëpër shtet. Në këtë moment kemi një zjarr serioz dhe të vështirë për t’u fikur, e ai është zjarri që nga deponia e Strugës, doli në bimësinë afër. I njëjti ishte aktiv edhe dje, në orët e pasditës. Fillimisht u vendos pjesërisht nën kontroll dhe për fat të keq sot përsëri u iku zjarrfikësve nga kontrolla. Momentalisht ka flakë dhe ndaj tij do të dërgojmë së paku dy air traktorë”, deklaroi Angellov.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu