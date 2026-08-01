Gonxhja: Kardinal Ernest Simoni simbol i gjallë i qëndresës, faljes dhe besimit
Kardinali Ernest Simoni (Troshani) kremtoi këtë të premte Meshën e Shenjtë në ish-burgun e Spaçit, në Mirditë, duke u rikthyer në vendin ku kaloi 12 vite burgim gjatë regjimit komunist.
Ceremonia u zhvillua në ambientet e ish-burgut famëkeq, në një atmosferë lutjeje dhe përkujtimi për të nderuar të gjithë ata që u burgosën, u torturuan dhe u persekutuan për shkak të besimit, bindjeve dhe mbrojtjes së lirisë e dinjitetit njerëzor.
Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja e cilësoi kardinalin Ernest Simoni si një simbol të gjallë të qëndresës, faljes dhe besimit të palëkundur përballë persekutimit të regjimit komunist.
Gonxhja theksoi se “Spaçi nuk është thjesht një ish-burg. Ai është një kujtesë e përhershme e çmimit të lirisë. Detyrimi ynë është të ruajmë të vërtetën historike, të nderojmë martirët dhe të edukojmë brezat e rinj me vlerat e lirisë, demokracisë dhe dinjitetit njerëzor”.
Burgu i Spaçit mban statusin “Monument Kulture” të kategorisë së dytë, ndërsa që prej vitit 2015 është shpallur zonë e mbrojtur, ku përfshihen godinat e burgut, administratës dhe minierës.
Sipas Gonxhes, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit mbështeti organizimin e aktivitetit dhe mikpritjen e pjesëmarrësve në këtë ceremoni përkujtimore.
Kardinali Ernest Simoni (Troshani) lindi më 18 tetor 1928 në Troshan. Ai është një nga figurat më të njohura të Kishës Katolike Shqiptare dhe një simbol i qëndresës ndaj persekutimit fetar gjatë regjimit komunist në Shqipëri.
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