☀️
Tiranë 27°C · Kthjellët 01 August 2026
S&P 500 7,490 ▲0.7%
DOW 52,485 ▲0.53%
NASDAQ 25,374 ▲1%
NAFTA 84.67 ▲1.29%
ARI 4,107 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142 EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142
₿ CRYPTO
BTC $62,502 ▼ -0.74% ETH $1,837 ▼ -1.65% XRP $1.0522 ▼ -1.01% SOL $71.2600 ▼ -2.5%
S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 % S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142 EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142
01 Aug 2026
Breaking
A ka Kosova rezervave të ujit? Presidenti Begaj dekreton marrëveshjen e huasë 302 milionë dollarëshe me SHBA-në Muzeu Marubi publikon fotografi të rralla të Bekim Fehmiut gjatë vizitës së tij në Shkodër më 1972 Kryetarja e Dimalit kundërshton shkrirjen e bashkisë: Kemi identitet dhe potencial ekonomik Moment magjik, fetusi “buzëqesh” gjatë ekografisë pasi dëgjon zërin e babait (VIDEO)
Menu
Arte

Gonxhja: Kardinal Ernest Simoni simbol i gjallë i qëndresës, faljes dhe besimit

· 2 min lexim
qëndresës, faljes dhe besimit

Kardinali Ernest Simoni (Troshani) kremtoi këtë të premte Meshën e Shenjtë në ish-burgun e Spaçit, në Mirditë, duke u rikthyer në vendin ku kaloi 12 vite burgim gjatë regjimit komunist.

Ceremonia u zhvillua në ambientet e ish-burgut famëkeq, në një atmosferë lutjeje dhe përkujtimi për të nderuar të gjithë ata që u burgosën, u torturuan dhe u persekutuan për shkak të besimit, bindjeve dhe mbrojtjes së lirisë e dinjitetit njerëzor.

Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja e cilësoi kardinalin Ernest Simoni si një simbol të gjallë të qëndresës, faljes dhe besimit të palëkundur përballë persekutimit të regjimit komunist.

Gonxhja theksoi se “Spaçi nuk është thjesht një ish-burg. Ai është një kujtesë e përhershme e çmimit të lirisë. Detyrimi ynë është të ruajmë të vërtetën historike, të nderojmë martirët dhe të edukojmë brezat e rinj me vlerat e lirisë, demokracisë dhe dinjitetit njerëzor”.

Burgu i Spaçit mban statusin “Monument Kulture” të kategorisë së dytë, ndërsa që prej vitit 2015 është shpallur zonë e mbrojtur, ku përfshihen godinat e burgut, administratës dhe minierës.

Sipas Gonxhes, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit mbështeti organizimin e aktivitetit dhe mikpritjen e pjesëmarrësve në këtë ceremoni përkujtimore.

Kardinali Ernest Simoni (Troshani) lindi më 18 tetor 1928 në Troshan. Ai është një nga figurat më të njohura të Kishës Katolike Shqiptare dhe një simbol i qëndresës ndaj persekutimit fetar gjatë regjimit komunist në Shqipëri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu