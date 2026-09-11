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11 Sep 2026
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Moda

Anne Hathaway tregon barkun e shtatzënisë me kombinimin denim-denim në hapjen e dyqanit Moncler

· 2 min lexim

Anne Hathaway nuk e la shtatzëninë t’i ndalonte pjesëmarrjen në ngjarjet e Javës së Modës në New York. Aktorja, e cila këtë vit ka promovuar projekte të reja si The Devil Wears Prada 2, Mother Mary, The Odyssey dhe The End of Oak Street, njoftoi në qershor se është shtatzënë për herë të tretë dhe gjeti kohë të merrte pjesë në ngjarje publike.

Siç raporton Harper’s Bazaar, hapja e flagship-it të Moncler në Fifth Avenue grumbulloi fytyra të njohura si Julia Roberts, Cher dhe Jessica Chastain; Hathaway u shfaq atje me një interpretim të stilit denim-me-denim të përshtatur për shtatzëni, duke lënë të duket në mënyrë diskrete barkun në rritje.

Ajo zgjodhi një këmishë të gjatë denim me xhepa në pjesën e përparme dhe butona me nuanca opale, me mëngë të përpjesëtuara dhe disa butona të hapur në fund për një efekt split-hem që zbulonte barkun. Në pjesën e poshtme kishte xhinse me siluetë të gjerë të rrokullisura te kyçet, sandale të zeza tip fiskar, një choker argjendi dhe një orë dore. Bashkëshorti i saj, Adam Shulman, ishte pranë dhe u shfaq me një veshje në tone neutrale dhe një bandana të zezë në qafë.

Sipas Harper’s Bazaar, në një javë të ngarkuar me pamje të shumta, Hathaway arriti të shkëlqente duke kombinuar rehati dhe elegancë, dhe duke sjellë një interpretim të freskët të trendit denim-denim për shtatzënitë.

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