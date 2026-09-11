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Një shfaqje surprizë e Princeshës Kate në mbështetje të iniciativës së Princit William për parandalimin e vetëvrasjeve

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Princi William organizoi në mëngjes një ngjarje për parandalimin e vetëvrasjeve në stadiumin Hill Dickinson në Liverpool, ku bashkëpunoi me figura të njohura sportive si garuesi i Formula 1 George Russell, sulmuesi i kombëtares së futbollit Harry Kane dhe çiklistja Laura Kenny. Në këtë takim u prezantua udhëzuesi i ri “On Your Side: A Suicide Prevention Toolkit for People in Sport”, i krijuar për të ndihmuar në njohjen e sinjaleve të rrezikut dhe në gjetjen më të shpejtë të mbështetjes së nevojshme.

Sipas Harper’s Bazaar, Princesha Catherine u shfaq papritur për t’i dhënë mbështetjen e saj kauzës. Ajo kishte veshur një kostum të mbyllët cyan-blu me krahë të strukturuar dhe kopsa të bardha perlash, të ngjashëm me një set Edeline Lee që ishte vënë re më parë gjatë një udhëtimi në Reggio Emilia në muajin maj. Kompleti përfundonte me një bluzë krem nën xhaketë, varëse të portretit nga Laura Lombardi dhe taka me pamje gjarpri ngjyrë çelik.

Udhëzuesi “On Your Side” synon t’i fuqizojë trajnerët, kolegët dhe pjesëmarrësit në sport për të dalluar ndryshimet e sjelljes që mund të tregojnë mendime vetëvrasëse dhe për t’i drejtuar njerëzit drejt burimeve të mbështetjes. Prezantimi i tij u bë si pjesë e përpjekjeve për të ulur stigmën rreth shëndetit mendor në ambientet sportive dhe për t’i dhënë njerëzve mjete konkrete për t’u ndihmuar në raste krize.

Gjatë fjalës së tij, Princi William vuri theksin te roli i miqve, trajnerëve dhe kolegëve: kur dikush po përballet me vështirësi, shpesh ata që e vërejnë të parët janë të afërmit, e një bisedë mund të bëjë ndryshimin. Ai kujtoi gjithashtu humbjet që duhet t’i përballojë shoqëria nga vetëvrasjet dhe rifirmosi angazhimin për të bërë gjithçka të mundshme për t’i parandaluar ato. Mbështetja e Princeshës Kate për këtë iniciativë u pa si një konfirmim i përkushtimit për temën, çka u theksua edhe nga Harper’s Bazaar.

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