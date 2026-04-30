Tiranë 12°C · Pjesërisht vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 107.47 ▲0.55%
ARI 4,579 ▲0.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,266 ▼ -0.02% ETH $2,271 ▼ -0.52% XRP $1.3789 ▲ +0% SOL $83.9100 ▲ +0.02%
S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 107.47 ▲0.55 % ARI 4,579 ▲0.39 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 107.47 ▲0.55 % ARI 4,579 ▲0.39 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
30 Apr 2026
Breaking
Menu
Boterori

Arrestohet ndihmës-arbitër i UEFA-së, dyshohet për ngacmim seksual ndaj një adoleshenti

· 2 min lexim

Në Britani u arrestua një gjyqtar i UEFA-s, i akuzuar për ngacmim seksual të një adoleshenti. Burimet tregojnë se bëhet fjalë për një ndihmës-arbitër jo anglez, i cili po udhëtonte për një ndeshje të Kupës dhe figuron në listën e gjyqtarëve që mund të marrin pjesë në Kupën e Botës 2026.

Sipas telesport, ai akuzohet për prekje të papërshtatshme të një të riu dhe përpjekje për ta tërhequr atë në dhomën e hotelit para ndeshjes. Incidenti u raportua kur arbitri doli për në stadium; në kthim ai u arrestua pas një hetimi të shkurtër bazuar në disa deklarata dëshmitarësh. Një dëshmitar tha se burri kishte nisur të bënte bisedë me djalin në zonën e përbashkët të hotelit dhe më pas kishte tentuar ta bindte të ngjitej në dhomën e tij. Gjyqtari, që sipas policisë është në të tridhjetat, u mor në pyetje gjatë natës dhe më pas u lirua me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme.

UEFA njoftoi se po ndjek me shqetësim çështjen dhe se ndihmës-arbitri nuk do të konsiderohet për ndeshje në kompeticionet evropiane, ndërsa FIFA tha se gjatë hetimit ai nuk do të caktohet për ndeshjet nën përgjegjësinë e saj. Autoritetet bëjnë me dije se, nëse ngrihen akuza, mund të shqyrtohet edhe një kërkesë për ekstradim.

Hetimet vazhdojnë dhe emri i arbitrit do të jetë nën rishikim përpara çdo emërimi të mëtejshëm, raporton telesport.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

