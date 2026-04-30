Arrestohet ndihmës-arbitër i UEFA-së, dyshohet për ngacmim seksual ndaj një adoleshenti
Në Britani u arrestua një gjyqtar i UEFA-s, i akuzuar për ngacmim seksual të një adoleshenti. Burimet tregojnë se bëhet fjalë për një ndihmës-arbitër jo anglez, i cili po udhëtonte për një ndeshje të Kupës dhe figuron në listën e gjyqtarëve që mund të marrin pjesë në Kupën e Botës 2026.
Sipas telesport, ai akuzohet për prekje të papërshtatshme të një të riu dhe përpjekje për ta tërhequr atë në dhomën e hotelit para ndeshjes. Incidenti u raportua kur arbitri doli për në stadium; në kthim ai u arrestua pas një hetimi të shkurtër bazuar në disa deklarata dëshmitarësh. Një dëshmitar tha se burri kishte nisur të bënte bisedë me djalin në zonën e përbashkët të hotelit dhe më pas kishte tentuar ta bindte të ngjitej në dhomën e tij. Gjyqtari, që sipas policisë është në të tridhjetat, u mor në pyetje gjatë natës dhe më pas u lirua me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme.
UEFA njoftoi se po ndjek me shqetësim çështjen dhe se ndihmës-arbitri nuk do të konsiderohet për ndeshje në kompeticionet evropiane, ndërsa FIFA tha se gjatë hetimit ai nuk do të caktohet për ndeshjet nën përgjegjësinë e saj. Autoritetet bëjnë me dije se, nëse ngrihen akuza, mund të shqyrtohet edhe një kërkesë për ekstradim.
Hetimet vazhdojnë dhe emri i arbitrit do të jetë nën rishikim përpara çdo emërimi të mëtejshëm, raporton telesport.
