Arteta ngre në qiell Arsenalin: Ishim fantastikë, nuk fitohet lehtë në Napoli!
“Ishte një Arsenal fantastik, që më ka pëlqyer shumë. Për dëshirën dhe për mënyrën si kemi luajtur. Ajo që kemi bërë në fushë nuk reflektohet në rezultat. Jam shumë i kënaqur, sepse nuk është aspak e lehtë të fitosh këtu (Napoli)”.
Me këto fjalë e ka nisur deklaratën pas ndeshjes me Napolin në Champions League trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta. Anglezët fituan në këtë transfertë me rezultatin 0-1, falë një goli të Odegard.
“Është ndeshja e parë, kemi kaluar një provë të rëndësishme dhe e kemi merituar të fitojmë. Napoli është një skuadër shumë e komolikuar për t’u përballur”, shtoi më tej trajneri i “Topçinjve”. Arsenali konsiderohet një nga favoritët kryesorë për të fituar Champions-in këtë edicion.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.