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Atlanta Falcons marrin DT Gervon Dexter në këmbim të CB Clark Phillips III dhe një zgjedhjeje të raundit të pestë

· 2 min lexim

Atlanta Falcons kanë arritur marrëveshjen për të transferuar linjan e mbrojtjes Gervon Dexter nga Chicago Bears, në këmbim të cornerback-ut Clark Phillips III dhe një zgjedhjeje të raundit të pestë. Dexter, i zgjedhur në raundin e dytë të 2023, ka kontribuar në 49 ndeshje (33 si titullar) dhe ka regjistruar 13.5 sack-e gjatë tri sezoneve të tij në NFL.

Siç raporton nfl, Chicago përfiton CB Clark Phillips III dhe pick-un e raundit të pestë në këtë shkëmbim. Phillips, i marrë në raundin e katërt të 2023, ka startuar në shtatë nga 28 ndeshjet me Falcons dhe pjesën më të madhe të sezonit 2025 e ka kaluar në listën e të dëmtuarve.

Gjithashtu, klubet vazhduan me ndryshime të tjera në përbërje: Jacksonville ka hequr nga lista cornerback-un Jabbar Muhammad, Miami ka prerë kontratën e quarterback-ut Cam Miller, ndërsa Pittsburgh ka liruar linebacker-in Elandon Roberts. Këto lëvizje reflektojnë riorganizime të zakonshme para fillimit të sezonit të rregullt.

Skuadrat po përfundojnë detajet e përbërjes së ekipeve dhe kryejnë ndryshime taktike e strukturore në prag të sezonit; Sipas nfl, pritet që lëvizjet e tilla të vazhdojnë deri në mbylljen e periudhës së prerjeve të listave.

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