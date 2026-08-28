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NFL

Wan’Dale Robinson i Titans nuk besohet të ketë pësuar goditje në tru pas stërvitjes me Bears

· 2 min lexim

Pasditen e së premtes Cleveland Browns filluan reduktimin e skuadrës drejt 53 lojtarësh, duke larguar 12 emra dhe duke përfunduar kontratat e katër lojtarëve të tjerë. Për Raiders, sulmuesi i vrapit Ashton Jeanty po shërben nga një dëmtim i kyçit të këmbës të marrë gjatë stërvitjes më 23 gusht; trajneri Klint Kubiak tha se do ta vlerësojnë sërish para nisjes së sezonit më 13 shtator kundër Dolphins.

Siç raporton nfl, gazetari Ian Rapoport njoftoi se Wan’Dale Robinson nuk besohet të ketë pësuar një goditje në tru pas një kontakti të fortë gjatë stërvitjes së përbashkët të enjten me Chicago Bears. Robinson u vlerësua për një lëndim në kokë të enjten, dhe stafi mjekësor i Titans do ta ndjekë me kujdes për shfaqjen e ndonjë simptome që të tregojë concussion.

Situata do të monitorohet në ditët në vijim ndërsa ekipet përgatiten për fillimin e sezonit; Sipas nfl, Titans dhe stafi i tyre mjekësor do të vazhdojnë kontrollet për t’u siguruar që lojtarët të jenë të gatshëm dhe të sigurt për ndeshjet e ardhshme.

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