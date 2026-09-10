Avioni i Zelenskyt pret një orë për t’u nisur, një dron rus hyn në hapësirën ajrore të Moldavisë
Avioni që transportonte presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe bashkëshorten e tij, Olena, u detyrua të qëndronte në pistë për rreth një orë në Moldavi, pasi një dron rus hyri në hapësirën ajrore të vendit.
Incidenti ndodhi këtë javë në aeroportin ndërkombëtar të Kishinaut, ndërsa Zelenskyy po përgatitej të udhëtonte drejt Oslos për të marrë pjesë në funeralin e Mbretit Harald V të Norvegjisë.
Sipas autoriteteve moldave, hapësira ajrore u mbyll menjëherë pasi u konstatua se një dron rus kishte hyrë në territorin e Moldavisë nga drejtimi i Ukrainës.
Avioni i presidentit ukrainas ishte planifikuar të ngrihej rreth orës 16:30 sipas orës lokale, por fluturimi u shty deri në konfirmimin se droni kishte rënë rreth 160 kilometra larg, në fshatin Mihailenii Vechi.
Zëdhënësi i qeverisë moldave, Dumitru Ciorici, tha për BBC se si pasojë e incidentit u vonuan tre nisje dhe katër mbërritje në aeroport.
Pas konfirmimit se nuk kishte më rrezik për trafikun ajror, avioni i Zelenskyyt u autorizua të ngrihej drejt Norvegjisë.
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