☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 104.86 ▲2.86%
ARI 4,559 ▼1.84%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
₿ CRYPTO
BTC $78,653 ▲ +0.21% ETH $2,326 ▲ +0.53% XRP $1.3935 ▲ +0.32% SOL $83.6800 ▼ -0.39%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 104.86 ▲2.86 % ARI 4,559 ▼1.84 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 104.86 ▲2.86 % ARI 4,559 ▼1.84 %
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
04 May 2026
Breaking
Balla: Shqipëria përparon Serbinë në procesin e integrimit drejt BE-së Çmimi i jetesës shtyn lindjet e para: ndikimet ekonomike mbi vendimin për familjen Turizmi shqiptar duhet të maturohet pas humbjes së avantazhit cilësi-çmim BDI: Rrjeti korruptiv me kompaninë e afërt me Milorad Dodik është më i thellë Fahrije Hoti në “Rrugëtimi” – nga humbjet në luftë te ndërtimi i një biznesi që fuqizon gratë
Menu
Politika

Balla: Shqipëria përparon Serbinë në procesin e integrimit drejt BE-së

· 2 min lexim

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, deklaroi në Komisionin e Jashtëm më 4 maj, ku ishte i pranishëm edhe ministri Ferit Hoxha, se Shqipëria është përpara Serbisë në procesin e integrimit evropian. Ai akuzoi opozitën për shpërndarje lajmesh të rreme dhe sfidoi pretendimet e saj publike.

Sipas TV Klan, Balla vuri në dukje se reforma në drejtësi është vlerësuar nga partnerët ndërkombëtarë dhe se Shqipëria ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian në kohë rekord, duke regjistruar një numër historik hapjesh kapitujsh në procesin e pranimit.

Gjatë fjalës së tij, Balla hodhi poshtë pretendimin se “IBAR-i” ishte rrëzuar dhe iu drejtua specifikisht opozitarit Tritan Shehu për këtë çështje. Ai theksoi se dy vende në rajon, Shqipëria dhe Mali i Zi, po udhëheqin procesin dhe se reforma në drejtësi lidhet në mënyrë thelbësore me dy kapituj kyç të integrimit. Partia Socialiste, sipas Ballës, e ka mbështetur dhe do ta mbështesë vazhdimisht këtë reformë.

Përmbledhur, Balla nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe nevojën për të vijuar reformat institucionale si rrugë përpara në integrimin evropian, raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu