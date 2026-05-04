Balla: Shqipëria përparon Serbinë në procesin e integrimit drejt BE-së
Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, deklaroi në Komisionin e Jashtëm më 4 maj, ku ishte i pranishëm edhe ministri Ferit Hoxha, se Shqipëria është përpara Serbisë në procesin e integrimit evropian. Ai akuzoi opozitën për shpërndarje lajmesh të rreme dhe sfidoi pretendimet e saj publike.
Sipas TV Klan, Balla vuri në dukje se reforma në drejtësi është vlerësuar nga partnerët ndërkombëtarë dhe se Shqipëria ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian në kohë rekord, duke regjistruar një numër historik hapjesh kapitujsh në procesin e pranimit.
Gjatë fjalës së tij, Balla hodhi poshtë pretendimin se “IBAR-i” ishte rrëzuar dhe iu drejtua specifikisht opozitarit Tritan Shehu për këtë çështje. Ai theksoi se dy vende në rajon, Shqipëria dhe Mali i Zi, po udhëheqin procesin dhe se reforma në drejtësi lidhet në mënyrë thelbësore me dy kapituj kyç të integrimit. Partia Socialiste, sipas Ballës, e ka mbështetur dhe do ta mbështesë vazhdimisht këtë reformë.
Përmbledhur, Balla nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe nevojën për të vijuar reformat institucionale si rrugë përpara në integrimin evropian, raporton TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.