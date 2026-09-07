Barcelona makineri golash, starti i sezonit të ri është për rekord, thyen edhe atë të Guardiolës!
Skuadra katalanase është transformuar në një ekip tipik të Hansi Flick, i cili edhe më Bayern-in tregoi se është një trajner që luan për spektakël dhe gola.
E tillë është edhe Barcelona e këtij sezoni ku në katër javët e para ka shënuar plot 17 gola. Statistika të tilla janë historike për ekipin aktual pasi vetëm dy herë më parë Barça ka regjisturar më shumë gola në start krahasuar me këtë sezon.
Në katër javët e para të edicionit 1949-50 (19 gola) dhe 1950-51 (21 gola) skuadra spanjolle ka mundur që të shënojë numër rekord golash. Ndërsa sot këto arritje të Hansi Flick e bëjnë edhe më epik këtë sipërmarrje.
Një nga rekordet që kanë thyer është ai i skuadrës së Guardiolës në sezonet 2009-2010 dhe 2011-2012.
Startet eksplozive të Barçës:
1950-51: 21 gola
1949-50: 19 gola
2026-27: 17 gola
1957-58: 17 gola
2011-12: 17 gola
1948-49: 14 gola
1953-54: 14 gola
2009-10: 14 gola
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