Burnley i shton konkurrencën Brojës, Jamie Vardy i bashkohet ekipit deri në fund të sezonit, trembet shqiptari!
Burnley i shton konkurrencën Brojës, Jamie Vardy i bashkohet ekipit
Jamie Vardy është zyrtarisht një lojtar i Burnley-t.
Skuadra e Nicky Hayen, ku miiton edhe Armando Broja, mendon se firma me 39-vjeçarin do të jetë përgjigja e duhur për problemet që ka treguar ekipi në sulm si dhe pritet që të plotësojë një repart, i cili u privua në ditët e fundit të merkatos nga shërbimet e Zian Flemming.
Sulmuesi britanik u rikthye si “free agent” në ishull pasi kontrata 1-vjeçare që kishte me Cremonese-s përfundoi në fund të muajit qershor.
Pas aventurës italiane Vardy do të rikthehet në Angli ku e pret një detyrë e vështirë pasi Burnley është në vendin e fundit (24) në Championship ku në 5 ndeshje ka grumbulluar vetëm dy pikë.
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