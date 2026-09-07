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Burnley i shton konkurrencën Brojës, Jamie Vardy i bashkohet ekipit deri në fund të sezonit, trembet shqiptari!

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Burnley i shton konkurrencën Brojës,

Burnley i shton konkurrencën Brojës, Jamie Vardy i bashkohet ekipit

Jamie Vardy është zyrtarisht një lojtar i Burnley-t.

Skuadra e Nicky Hayen, ku miiton edhe Armando Broja, mendon se firma me 39-vjeçarin do të jetë përgjigja e duhur për problemet që ka treguar ekipi në sulm si dhe pritet që të plotësojë një repart, i cili u privua në ditët e fundit të merkatos nga shërbimet e Zian Flemming.

Sulmuesi britanik u rikthye si “free agent” në ishull pasi kontrata 1-vjeçare që kishte me Cremonese-s përfundoi në fund të muajit qershor.

Pas aventurës italiane Vardy do të rikthehet në Angli ku e pret një detyrë e vështirë pasi Burnley është në vendin e fundit (24) në Championship ku në 5 ndeshje ka grumbulluar vetëm dy pikë.

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