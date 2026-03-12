🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 12 March 2026
S&P 500 6,704 ▼1.06%
DOW 46,816 ▼1.27%
NASDAQ 22,408 ▼1.36%
NAFTA 94.78 ▲8.63%
ARI 5,163 ▼0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
₿ CRYPTO
BTC $70,171 ▼ -0.31% ETH $2,073 ▲ +0.74% XRP $1.3828 ▼ -0.94% SOL $86.8400 ▲ +0.52%
S&P 500 6,704 ▼1.06 % DOW 46,816 ▼1.27 % NASDAQ 22,408 ▼1.36 % NAFTA 94.78 ▲8.63 % ARI 5,163 ▼0.32 % S&P 500 6,704 ▼1.06 % DOW 46,816 ▼1.27 % NASDAQ 22,408 ▼1.36 % NAFTA 94.78 ▲8.63 % ARI 5,163 ▼0.32 %
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
12 Mar 2026
Breaking
PD: Mazhoranca pengese per integrimin SHBA-ja nis hetim për tarifa të reja ndaj BE-së dhe vendeve të tjera Kina i kushton rendesi IA Zvicra mbyll ambasadën e Iranit Ekstradohet nga Spanja
Menu
Breaking
PD: Mazhoranca pengese per integrimin SHBA-ja nis hetim për tarifa të reja ndaj BE-së dhe vendeve të tjera Kina i kushton rendesi IA Zvicra mbyll ambasadën e Iranit Ekstradohet nga Spanja
Politika

PD: Mazhoranca pengese per integrimin

Bardhi: Mazhoranca kërcënim për pavarësinë e drejtësisë dhe integrimit europian të Shqipërisë

· 2 min lexim

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, reagoi sot pas vendimit të Kuvendit për rrëzimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku.

Bardhi akuzoi mazhorancën se ka votuar kundër drejtësisë dhe kundër integrimit europian të vendit.

Në një reagim, Bardhi u shpreh se mazhoranca e përbën një kërcënim për pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe për procesin e integrimit europian të Shqipërisë.

“Prej sot, mazhoranca e Edi Ramës është zyrtarisht kërcënim për pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe integrimit europian të Shqipërisë.

Ata votuan sot kundër SPAK-ut për një arsye të vetme: për të mbrojtur Edi Ramën dhe për t’i vendosur drejtësisë vijën e kuqe se deri ku lejohet të hetojë”, theksoi Bardhi .

Kreu i grupit parlamentar të PD-së theksoi se për vite me radhë kryeministri Rama ka deklaruar se askush nuk është mbi ligjin, por sipas tij zhvillimet e fundit tregojnë të kundërtën.

“Për 10 vjet Edi Rama u tha shqiptarëve dhe partnerëve ndërkombëtarë se askush nuk është mbi ligjin, por sot provoi të kundërtën”, u shpreh Bardhi.

Bardhi u ndal edhe te çështja që lidhet me hetimet ndaj deputetes, Belinda Balluku, duke theksuar se problemi nuk është mungesa e provave, por ndërhyrja politike për të penguar një hetim të pavarur.

“Problemi i Shqipërisë nuk është mungesa e provave për korrupsionin e Belinda Ballukut. Problemi është një kryeministër që pengon drejtësinë për një hetim të shpejtë dhe të pandikuar nga pushteti”, tha Bardhi.

Sipas tij, integrimi evropian i Shqipërisë lidhet drejtpërdrejt me mënyrën se si trajtohen rastet e korrupsionit në nivele të larta të qeverisjes.

“Integrimi evropian matet me mënyrën si trajtohet korrupsioni në pushtet dhe me mënyrën si veprojnë institucionet për të mbrojtur ligjin. Sot Edi Rama dha përgjigjen më të keqe të mundshme: mbrojti korrupsionin dhe shpalli fajtore drejtësinë”, përfundoi Bardhi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu