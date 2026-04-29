Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,111 ▼0.39%
DOW 48,728 ▼0.84%
NASDAQ 24,563 ▼0.41%
NAFTA 106.95 ▲7.02%
ARI 4,539 ▼1.5%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $75,273 ▼ -1.16% ETH $2,225 ▼ -2.81% XRP $1.3522 ▼ -1.97% SOL $81.8600 ▼ -2.08%
S&P 500 7,111 ▼0.39 % DOW 48,728 ▼0.84 % NASDAQ 24,563 ▼0.41 % NAFTA 106.95 ▲7.02 % ARI 4,539 ▼1.5 % S&P 500 7,111 ▼0.39 % DOW 48,728 ▼0.84 % NASDAQ 24,563 ▼0.41 % NAFTA 106.95 ▲7.02 % ARI 4,539 ▼1.5 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
29 Apr 2026
Sporti

Basketboll djem/ Besëlidhja dhe Tirana fitojnë në transfertë dhe i afrohen finales

· 1 min lexim

Besëlidhja hedh një hap të madh drejt finales së titullit në basketboll për meshkuj, pasi ka mposhtur në Fier me rezultatin 97-74 Apoloninë në gjysmëfinalen e dytë. lezhjanët kryesojnë 2-0 serinë e ndeshjeve të Play Off-it dhe janë një fitore larg finales së madhe.

Besëlidhja ka dominuar të gjithë takimin, duke mos vënë në diskutim për asnjë moment fitoren në këtë transfertë.

Në gjysmëfinalen tjetër, Tirana merr një fitore të çmuar në Shkodër, pasi mund 90-86 Vllazninë.

Edhe bardheblutë hedhin një hap të madh drejt finales, pasi tashmë kryesojnë 2-0 serinë e ndeshjeve të Play Off-it.

Sfida në Pallatin e Sportit “Qazim Dervishi” ka qenë e bukur dhe e luftuar, por në fund kanë qenë miqtë ata që kanë festuar.

