BDI: Mega skandal: Partneri i VLEN-it glorifikon kryekriminelin Ratko Mladiç
Partia që sot është pjesë e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut publikon një tekst në të cilin i thur elozhe Ratko Mlladiqit, person i dënuar nga drejtësia ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë vrasjen e mijëra civilëve të pafajshëm në Srebrenicë.
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